Крот - стопоходящее?
Биология
Крот - стопоходящее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КРОТ это – пальцеходящее. Передние лапы кротов - настоящие лопаты. Они вывернуты ладонями наружу так, чтобы было удобнее рыть перед собой землю и отбрасывать её назад. Пальцы лап крота покрыты общим кожным покровом и заканчиваются мощными уплощёнными когтями.
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