Крот - стопоходящее?

Биология
Крот - стопоходящее?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КРОТ это – пальцеходящее. Передние лапы кротов - настоящие лопаты. Они вывернуты ладонями наружу так, чтобы было удобнее рыть перед собой землю и отбрасывать её назад. Пальцы лап крота покрыты общим кожным покровом и заканчиваются мощными уплощёнными когтями.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От пристани в разные стороны отошли 2 катера. Какой расстояние будет между ними че??ез 5 ч если их скорость будет одинаковая- 20 км/ч, а скорость т...
Ответить
Алгебра
(-5х+3)(-х+6)=0 я ленивый :(
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста.
Ответить
Алгебра
На каком ри­сун­ке изоб­ра­же­но мно­же­ство ре­ше­ний не­ра­вен­ства ? В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та.
Ответить
История
Письмо Александру 2 про отмену Крепостного права
Ответить