Помогите, пожалуйста решить примеры c 9 по 15.

Гость: Гость:

9) ОДЗ: x+1≥0 x≥-1 x+1=(x-5)² x+1=x² -10x+25 x² -11x+24=0 D=121-96=25 x₁=(11-5)/2=3 x₂=(11+5)/2=8 Ответ: 3; 8. 10) sin(x/2)=1/2 x/2=(-1)^n * (π/6) +πk, k∈Z x=(-1)^n * (π/3) + 2πk, k∈Z. Ответ: (-1)^n * (π/3) + 2πk, k∈Z. 11) y=tgx 3y²+2y-1=0 D=4+12=16 y₁=(-2-4)/6= -1 y₂=(-2+4)/6=2/6=1/3 При y=-1 tgx= -1 x= -π/4 + πk, k∈Z; При у=1/3 tgx=1/3 x=arctg(1/3) + πk, k∈Z. Ответ: -π/4 + πk, k∈Z; arctg(1/3) + πk, k∈Z. 12) 2(1-cos²x)+3cosx=3 2-2cos²x+3cosx-3=0 2cos²x-3cosx+1=0 y=cosx 2y²-3y+1=0 D=9-8=1 y₁=(3-1)/4=2/4=1/2 y₂=(3+1)/4=1 При у=1/2 cosx=1/2 x=(+/-) π/3 + 2πk, k∈Z; При y=1 cosx=1 x=2πk, k∈Z. Ответ: (+/-) π/3 + 2πk, k∈Z; 2πk, k∈Z. 13) 5sin²x - 14sinx cosx -3cos²x = 2sin²x + 2cos²x 3sin²x -14sinx cosx -5cos²x=0 Делим на cos²x: 3tg²x -14tgx -5=0 y=tgx 3y² -14y -5=0 D=196 +60=256 y₁=(14-16)/6= -2/6= -1/3 y₂=(14+16)/6=5 При y= -1/3 tgx= -1/3 x= -arctg(1/3)+πk, k∈Z; При у=5 tgx=5 x=arctg5 + πk, k∈Z. Ответ: -arctg(1/3) +πk, k∈Z; arctg5 + πk, k∈Z. 14) ОДЗ: 2x-6>0 2x>6 x>3 2x-6=(1/3)⁻² 2x-6=9 2x=9+6 2x=15 x=7.5 Ответ: 7,5 15) ОДЗ: x>0 y=log₂ x y² -5y+6=0 D=25-24=1 y₁=(5-1)/2=2 y₂=(5+1)/2=3 При у=2 log₂ x=2 x=2²=4 При у=3 log₂ x=3 x=2³=8 Ответ: 4; 8.