Упростить и найти значение выражения
Математика
Упростить и найти значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Приводим дроби в скобках к общему знаменателю а²в - в²а: (√а -√в)(а√в-в√а)÷а²в - в²а + (√а +√в)(а√в +в√а)÷а²в - в²а = 2(а√ав + в√ав)÷÷ ав(а-в); 2. 2(а√ав + в√ав) ÷ав(а-в) х а√ав ÷( а +в) = 2ав ÷ (а-в); 3. 2ав ÷ (а-в) - 2в ÷ (а-в) = 2в(а-1) ÷ (а-в); 4. 2х1/9х8 ÷ (9-1/9)= 1/5
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