Сколько ошибок допустил ученик в диктанте? сестра любит братца за любую работу.Ей сегодня не спица.Выходной переносица на пятницу.

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Сколько ошибок допустил ученик в диктанте? сестра любит братца за любую работу.Ей сегодня не спица.Выходной переносица на пятницу.
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