Сколько ошибок допустил ученик в диктанте? сестра любит братца за любую работу.Ей сегодня не спица.Выходной переносица на пятницу.

Русский язык

Сколько ошибок допустил ученик в диктанте? сестра любит братца за любую работу.Ей сегодня не спица.Выходной переносица на пятницу.

Автор: Гость