Сколько килограммов помидоров и огурцов можно купить на 80 рублей если помидор стоит 12 руб/кг а оругцов 7 руб/кг .,если огурцов нужно в 2 раза больше , чем помидоров

Математика

Сколько килограммов помидоров и огурцов можно купить на 80 рублей если помидор стоит 12 руб/кг а оругцов 7 руб/кг .,если огурцов нужно в 2 раза больше , чем помидоров

Автор: Гость