Сколько килограммов помидоров и огурцов можно купить на 80 рублей если помидор стоит 12 руб/кг а оругцов 7 руб/кг .,если огурцов нужно в 2 раза больше , чем помидоров
Математика
Сколько килограммов помидоров и огурцов можно купить на 80 рублей если помидор стоит 12 руб/кг а оругцов 7 руб/кг .,если огурцов нужно в 2 раза больше , чем помидоров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 12+2*7=26 рублей за 1 кг помидоров и 2кг огурцов 80/26=3, значит помидоров 1*3=3 кг огурцов 2*3=6 кг
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