4. Уровень занятости есть: а) численность работающих, деленная на численность экономически активного населения; б) численность работающих, деленная на численность взрослого населения; в) численность экономически активного...
Экономика
4. Уровень занятости есть: а) численность работающих, деленная на численность экономически активного населения; б) численность работающих, деленная на численность взрослого населения; в) численность экономически активного населения, деленная на численность взрослого населения; г) численность экономически активного населения, деленная на численность населения. 5. Студент дневного отделения закончил вуз и устроился на работу, тогда: а) уровень безработицы увеличился; б) уровень занятости увеличился; в) доля безработных во взрослом населении уменьшилась; г) численность экономически активного населения не изменилась. 6. Естественный уровень безработицы есть ее уровень: а) вычисленный как среднее значение за последние несколько лет; б) в отсутствие государственного вмешательства в трудовую сферу; в) в отсутствие фрикционной безработицы; г) в отсутствие циклической безработицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) скорее всего a. 5) здесь уровень занятости увеличился(б) 6) здесь точно a
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