Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь

Математика

Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь

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