Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенести запятую на три знака вправо означает умножить на 1000 пусть x - данная дробь Составим уравнение: 1000x = x+799.2 999x=799.2 x=799.2/999 x=0.8 отметь как лучшее
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