Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание пара...

Математика

Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание паралельно ей.

Автор: Гость