Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание пара...

Математика
Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание паралельно ей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, я решил с помощью интеграла (см. рисунок).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
942 пожалуйста а и б
Ответить
Другие предметы
номер:11,12 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь
Ответить
Українська мова
Діалог на тему улюблена теле передача
Ответить
Русский язык
Берёза и подберёзовик это родственные слова?
Ответить