Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание пара...
Математика
Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что вершина этого треугольника лежит на свободной повержности воды ,а основание паралельно ей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, я решил с помощью интеграла (см. рисунок).
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