Реши пример по действием 40000-39968+71-4*2*3328:13312,
Математика
Реши пример по действием 40000-39968+71-4*2*3328:13312,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×2=8 8×3328=26624 26624÷13312=2 40000-39968=32 32+71=103 103-2=101 ответ: 101
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите силу давления воды на погруженную вертикально в нее пластину, имеющую форму треугольника с основанием 10см и высотой 5см,предпологая что ...
Математика
Другие предметы
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятуб вправо через три знака, то он?? увеличется ны 799,2.Найдите эту дробь
Українська мова