Решите неравенство пожалуйста срочно спасибо)
Математика
Решите неравенство пожалуйста срочно спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Х²+4х+4 = (х+2)². ПОэтому неравенство запишем в виде: 2/(х+2)²>0. Поскольку знаменатель всегда≥0, то и дробь не может быть меньше 0. Единственное исключение, что знаменатель≠0. Т.е.х+2≠0. Значит х ≠ -2. При всех остальных значениях х неравенство выполняется.
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