Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь. сколько деталей изготовят оба рабочих за два дня. решение не надо.надо краткую запись.

Математика

Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь. сколько деталей изготовят оба рабочих за два дня. решение не надо.надо краткую запись.

Автор: Гость