Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь. сколько деталей изготовят оба рабочих за два дня. решение не надо.надо краткую запись.
Математика
Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь. сколько деталей изготовят оба рабочих за два дня. решение не надо.надо краткую запись.
Ответ(ы):
Гость:
1 . 21 + 23 = 44 деталей - изготовили двое рабочих за один день 2. 44 х 2 = 88 деталей - изготовили двое рабочих за 2 дня Краткая запись: (21 + 23) х 2 = 88
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