К слову красный в значении цвет слова синонимы

Русский язык
К слову красный в значении цвет слова синонимы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бурый, алый синонимы к слову красный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите... Срочно...
Ответить
Биология
Дать определение понятиия холоднокровные животные это
Ответить
Алгебра
Площади двух подобных треугольников равны 16 см^2 и 25 см^2. Одна из сторон первого тр??угольника равна 2 см. Чему равна сходственная ей сторона др...
Ответить
Литература
Кто автор романа,в котором описывается история о том,как человек превратился в не??идимку? а)Герберт Уэллс б)Роберт Стивенсон
Ответить
Алгебра
Log2(2-x)=log2(2-3x)+1
Ответить