Решите номер 397 (в). С помощю уравниния!!!
Математика
Решите номер 397 (в). С помощю уравниния!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Х+10+Х-12+10=17 Х+Х+Х=17-10+12-10 3Х=9 Х=9:3 Х=3 (Человек вошло на 1 остановке) Х+10=3+10=13(Человек Вошло в автобусе на 2 остановке) Х-12+10=3-12+10=1(Человек вошел на 3 остановке) Ответ: На 1 остановке в автобус вошло 3 человека
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