Решите плиз очень срочно только B часть.
Алгебра
Решите плиз очень срочно только B часть.
Ответ(ы):
Гость:
В1) парами пиши сам;у=4/х;1/х+х/4=5/4; умножим на 4х; 4+х^2=5x, x^2-5х+4=0;Д=25-16=9;х(1)=5+3/2=4; х(2)=5-3/2=1; у(1)=4:4=1; у(2)=4:1=4;отв.: (4;1); (1;4). В2 6у=х^2, y=x^2/6, x^2/6-2x+6=0, x^2-12x+36=0, D=36-36=0, X=6, y=6/6=1, отв.: (6;6); В3) СЛОЖИМ!: -2У+Х^2=-1, 2y+x^2=19, 2x^2=18, x^2=9, x(1)=3, x(2)=-3, 2у-9=1;у=5; отв.: (3;5); (-3;5))))))
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