Решите плз 485!!!! поставлю как лучший
Математика
Решите плз 485!!!! поставлю как лучший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3(x+5)+4x=0 3x+15+4x=0 7x=15 x=15/7 x=2.1 2)8(7+x)-3x=0 56+8x-3x=0 5x=-56 x=-11.2 3)9(x-7)+6x=0 9x-63+6x=0 15x=63 x=4.2 4)5(x+8)-11=0 5x+40-11=0 5x=-28 x=-5.8 5)2(13+x)-15=0 16+2x-15=0 2x+1=0 2x=-1 x=-0.5 6)6(x+5)+2x=0 6x+30+2x=0 8x=-30 x=-3.75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кто напишет всех больше букв (ы) то и победит. Например: ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы...
Английский язык