Напишите пять изменяемых слов и пять неизменяемых
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Напишите пять изменяемых слов и пять неизменяемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизменяемые слова - это такие слова,у которых нет форм.Это междометия,предлоги,частицы,наречия и деепричастия.Например: хорошо,прямо ( наречие ), читая,думая,зная ( деепричастия ). Изменяемые слова - это такие слова,которые можно изменить ( образовать формы слова ). Например: гроза ( грозы ), два ( две ), на столе ( у стола ), оса ( осы ), бежать ( бегут ).
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