Изображение быта в балладе Светлана

Литература
Изображение быта в балладе Светлана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баллада начинается картиной святочного гадания русских девушек, написанной с приукрашиванием крестьянского быта. Быт - повседневные действия. Можете найти ответ на вопрос в произведении.
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