Всадн преодолевает расстояние между двумя селами за 5 часов,если двигается со ско??остью 12 км/ч. С какой скоростью он должен двигаться,чтобы преодолевать это расстояние за 4 часа?
Математика
Всадн преодолевает расстояние между двумя селами за 5 часов,если двигается со ско??остью 12 км/ч. С какой скоростью он должен двигаться,чтобы преодолевать это расстояние за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто. ищем расстояние: 5ч*12км/ч=60км теперь ищем скорость 60км/4ч=15км/ч Ответ: 15км/ч
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