Всадн преодолевает расстояние между двумя селами за 5 часов,если двигается со ско??остью 12 км/ч. С какой скоростью он должен двигаться,чтобы преодолевать это расстояние за 4 часа?

Математика

Всадн преодолевает расстояние между двумя селами за 5 часов,если двигается со ско??остью 12 км/ч. С какой скоростью он должен двигаться,чтобы преодолевать это расстояние за 4 часа?

Автор: Гость