Какие виды потолков существуют и какие экологический чистые. Какие виды напольно??о покрытия существуют и какие экологически чистые!???

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Казалось бы, самый безопасный с точки зрения экологии пол — это паркет. Натуральное дерево, лучше не бывает. Однако и его приходится покрывать лаком или натирать мастикой, в противном случае, он быстро потеряет вид. И лак, и мастика выделают массу вредных веществ в атмосферу, поэтому как это не обидно, но паркет в списке безопасных материалов для отделки полов далеко не первый. Первыми стоят ламинат (только не из дешевых сегментов), а также натуральные камни и керамогранит, прошедшие радиологическую экспертизу. Дешевые ламинаты часто выделяют формальдегид, поэтому их использование вообще не рекомендуется.Другой безопасный материал для пола — линолеум, который успешно вышел из разряда "совковых" материалов. Хороший качественный линолеум порой так удачно имитирует натуральный паркет, что с первого взгляда не отличишь. К тому же линолеум легко укладывается, легко моется и долго служит. Единственное, на что стоит обратить внимание — это клей, который используется для укладки линолеума, он может содержать вредные вещества. Ковролин тоже считается одни из самых экологически чистых полов, однако, с условием, что сделан он из натуральных тканей — шерсти и шелка. Натяжные потолки Подвесные потолки – кассетные Покраска потолка Побелка потолка Оклейка обоями потолка Клеевые потолки Подвесные потолки Потолок из гипсокартона Реечные потолки Подшивные потолки Любой специалист скажет вам, что для потолков идеальное решение — это водоимульсионная краска. Она была создана специально для этих целей. Подвесные потолки скапливают пыль, что вредно для легких, а натяжные — могут выделять фенол. Встает вопрос, что же выбрать, красоту или здоровье? Вполне логично, что в спальнях и детских комнатах лучше всего обойтись безвредной краской, а если нестерпимо хочется красоты, то другие виды потолков лучше всего сделать в тех помещениях, которые менее всего используются — гостиные, общие комнаты, коридоры. Не рекомендуется делать натяжные и подвесные потолки в ванных комнатах и на кухне, так как избыток тепла и влаги может не только их испортить, но и привести к избыточному выделению вредных веществ.Стремясь украсить детскую, многие родители наклеивают на потолок светящиеся наклейки, имитирующие звездное небо. Такие наклейки могут содержать вредный для здоровья детей фосфор. Линолеум и покрытия на резиновой основе Поливинилхлоридные Пробковые полы Ламинат Керамическая плитка Ковровые покрытия Паркет и массивная доска Полимерные