Составить структурную формулу: 3метилгексен2 и гомолог с изомером ему

Химия
Составить структурную формулу: 3метилгексен2 и гомолог с изомером ему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-метилгексен-2           С₇H₁₄                             CH₃                        | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₂ - ⁶СH₃ Гомолог -  3-метилпентен-2        C₆H₁₂                         CH₃                        | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₃  Изомер - 3-этилпентен-2       C₇H₁₄                              CH₂-CH₃                        | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₃
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