Составить структурную формулу: 3метилгексен2 и гомолог с изомером ему
Химия
Составить структурную формулу: 3метилгексен2 и гомолог с изомером ему
Ответ(ы) на вопрос:
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3-метилгексен-2 С₇H₁₄ CH₃ | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₂ - ⁶СH₃ Гомолог - 3-метилпентен-2 C₆H₁₂ CH₃ | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₃ Изомер - 3-этилпентен-2 C₇H₁₄ CH₂-CH₃ | H₃¹С - ²СH = ³С - ⁴СH₂ - ⁵СH₃
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