Решите пожалуйста 3) заранее спасибо
Математика
Решите пожалуйста 3) заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
(3х+4)/5+(х-7)/2=(2*(2х+3))/5 умножаем все на 10 6х+8+5х-35=8х+12 6х+5х-8х=12+35-8 3х=39 х=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)Синтаксический разбор предложения:Многие годы это ощущение жило в душе стихией(??ам односоставный двусоставный итд 2)Морфологический разбор сло...
Русский язык
Биология
Мужчина болеющий отсутствием потовых желез вступил в брак с женщиной здоровой по этому признаку. Каковы возможные генотипы и фенотипы детей. Здоров...
Математика
В группе 30 учеников. Из них 18 интересуются математикой, 17-английским языком, Каким может быть количество учеников, которые интересуются двумя пр...
Математика