Решите пожалуйста что-нибудь 8 класс Найдите количество теплоты Q. Выделяющейся при замерзании воды объемом V=1,0 л , находящейся при t=0 градусов Какое количество теплоты Q необходимо для плавления олова массой 200г. ,наход...
Физика
Решите пожалуйста что-нибудь 8 класс Найдите количество теплоты Q. Выделяющейся при замерзании воды объемом V=1,0 л , находящейся при t=0 градусов Какое количество теплоты Q необходимо для плавления олова массой 200г. ,находящегося при температуре 32 градуса .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавление олова Сначала нужно нагреть его до температуры плавления, перевести 200 грамм в килограммы 0.2 кг, найти удельную теплоемкость дельта Т = 231.9-32=199.9 градусов Цельсия Удельная теплоемкость олова= 230 Дж Q1=230x0.2x199.9=9195.4Дж Удельная теплота плавления олова=7.07кДж Q2=7.07x0.2=1.414кДж=1414Дж Q3=Q2+Q1=10609.4
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