Решите пожалуйста что нибудь!!!!!

Алгебра
Решите пожалуйста что нибудь!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Вот спасайся 11 классник или 9 классник
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