Решите пожалуйста это выражение 23*2+32*4+66:3*5*100-96:3
Математика
Решите пожалуйста это выражение 23*2+32*4+66:3*5*100-96:3
Ответ(ы):
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Ответ: 20968 двадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь (20968)
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