Решите пожалуйста иначе у меня в году будет 2

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3. горизонтальное и вертикальное. 4.зоны взаимодействия литосферных плит называются зонами,сейсмической активности. 5.Образуются горы,две плиты сталкиваются, возникающее при этом давление вызывает формирование гор; когда две плиты расходятся, расплавленная масса, называемая магмой, поднимается и заполняет щель. Вулканы образуются над отверстиями и трещинами в земной коре и часто встречаются в местах столкновения двух тектонических плит как на суше, так и в море. 6.При столкновении двух плит, океанической и материковой образуются: на побережье материка - горы, у материка в океане - океанический желоб. 7. Разломы или же впадина При расхождение Аравийской и Африканской плит образовалось Красное море.