Какие есть причины расположения природных зон и где они находятся?
География
Какие есть причины расположения природных зон и где они находятся?
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Природные зоны: 1) Антарктические и практические пустыни 2) тундра и лесотундра 3)тайга 4)смешанные леса 5)широколиственных леса 6)степи и лесостепи 7) умеренные пустыни и полупустыни 8)жестколиственные леса 9)тропические пустыни и полупустыни 10)саванны и редколесья 11) переменно-влажные леса 12)постоянно-влажные леса
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