Могут ли данные высказывания характеризовать правовое государство? Почему?

Обществознание
Могут ли данные высказывания характеризовать правовое государство? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что не может быть прав кто сильный и законы для всех должны быть справедливыми
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