Составьте задачи по теме круговые диаграммы!

Математика
Составьте задачи по теме круговые диаграммы!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача: магазин сладостей за день продал пачки зефира, конфет, шоколада, печенья и мармелада. Зефир составил 15% от всех проданных сладостей, конфеты - 30%, шоколад - 40%, печенье - 5% и мармелад - 10%. Изобрази на диаграмме распределение проданных сладостей. 
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