1/(√2+1)+1/(√3+√2)+1/(√4+√3)+...+1/(√100+√99) Упростить выражение
Алгебра
1/(√2+1)+1/(√3+√2)+1/(√4+√3)+...+1/(√100+√99) Упростить выражение
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