Закончите уравнения в химических реакциях и расставьте коффициенты AgNO3+Zn-gt;Zn(No3)2+ ? Fe+?-gt;FeCI3 FeCI2+?-gt;FeCI3
Химия
Закончите уравнения в химических реакциях и расставьте коффициенты AgNO3+Zn-gt;Zn(No3)2+ ? Fe+?-gt;FeCI3 FeCI2+?-gt;FeCI3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2AgNO₃+Zn = Zn(NO₃)₂+ 2Ag 2Fe+3CI₂ = 2FeCI₃ 2FeCI ₂+ CI ₂ = 2FeCI ₃
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