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9/10-3/4 пожалуйста помогите
Математика
9/10-3/4 пожалуйста помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10-3/4=36/40-30/40=6/40
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