Решить удобным спосоьом

Математика
Решить удобным спосоьом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
654-354-289=11 728-(453-153)=428
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