Сочинение На тему Весёлое Происшествия

Гость: Гость:

Летом мы с папой, мамой и старшим братом Сашей отдыхали на даче папиного друга. Дача была недалеко от моря. Каждый день мы ходили купаться и загорать. Вечерами всей семьей сидели в беседке. Сначала ужинали, а потом играли в домино и лото. После ужина на столе часто оставалась еда: кусочки хлеба, печенья, яблоки, виноград. И вот как-то утром мама заметила, что из вазочки исчезло печенье. Это было рано, еще никто из нас на улицу не выходил. На следующий день не стало половинки яблока. Мы поняли, что ночью к нам в гости приходят животные или птицы. Нам очень хотелось узнать, кто это. Но никого так и не увидели. На третий день утром я вышел во двор и заметил, как папа внимательно наблюдает за своей кепкой на столе. Кепка шевелилась! Я испугался и растерялся, но папа сказал, что бояться не надо. Наверное, это наш ночной гость случайно залез под забытую на столе кепку и не смог вылезти. Папа приподнял кепку. Из-под нее вылез ежик и быстро побежал в сторону забора. Мы с папой проследили, где его норка. Вечером мы всей семьей следили за этим местом. Сидели тихо, чтобы не спугнуть. А мама положила кусочки яблока недалеко от забора. Когда стемнело, из норки вышла большая ежиха, а за ней три ежика. Они сразу нашли яблоки и стали кушать. Так у нас появились соседи.