Решите уравнение : 2) |х| = - 3,9 4) -|у| = - 0,2 6) |-n| = 6 8) -|x| = -7

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2)нет решения. 4)-|у| = - 0,2 Для каждого выражения под модулем в ур-нии допускаем случаи, когда соотв. выражение ">= 0" или "< 0", решаем получившиеся ур-ния. y≥0 y≥0 или 0≤y∧y<∞ 0≤y∧y<∞ получаем ур-ние −y+1/5 =0 −y+1/5 =0 упрощаем, получаем −y+1/5 =0 решение на этом интервале: y1 =1/5 6) |-n| = 6 n≥0n≥0 или 0≤n∧n<∞ 0≤n∧n<∞ получаем ур-ние n−6=0 упрощаем, получаем n−6=0 решение на этом интервале: n1 =6 8) -|x| = -7 x≥0 −x+7=0 x1=7