Сочинение - описание на тему : " Магазин - всё для счастья". Помогите пожалуйста....☺

Гость: Гость:

Когда я впервые была в музее,мне было очень интересно осмотреть достопримечательности.Сначала мне не очень сильно хотелось идти в музей.Видимо просто привыкла к другим развлекательным центрам.Когда я вошла в музей,вступила на порог,меня посетило странное чувство.Резкий интерес охватил меня.Какие-то интересные,необычные вещи,которые я никогда не видела оказались прямо перед моими глазами. Не успев посмотреть все экспонаты, но мне все-таки удалось с радостью запомнить увиденное. Я долго вспоминала те минуты,что я провела в этом интересном месте.После посещения музея , я чаще стала посещать музеи, театры, музейные выставки. Так я стала ближе к искусству.Начала свое духовное развитие,что в человеке должно быть прежде всего.