Турист проехал 8 км что составляет одну четвёртую всего намеченного маршрута и ещ?? 15 километров прошёл пешком. Сколько километров осталось преодолеть туристу

Математика
Турист проехал 8 км что составляет одну четвёртую всего намеченного маршрута и ещ?? 15 километров прошёл пешком. Сколько километров осталось преодолеть туристу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - 1/4 пути -> s=8:(1/4)=32 Осталось: s-8-15=32-8-15=9 км
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