Турист проехал 8 км что составляет одну четвёртую всего намеченного маршрута и ещ?? 15 километров прошёл пешком. Сколько километров осталось преодолеть туристу

Математика

Турист проехал 8 км что составляет одну четвёртую всего намеченного маршрута и ещ?? 15 километров прошёл пешком. Сколько километров осталось преодолеть туристу

Автор: Гость