Помогите пожайлуста срочно русский язык 3 класс
Русский язык
Помогите пожайлуста срочно русский язык 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) безударные 2)сосновые деревья, морская волна, стальная линейка, воздушные шары, далекая страна, лесная тропинка 4) дешевый-дорогой, сытый-голодный, старый-новый, горячий-холодный, молчать- раговаривать 5) наводнение, домишко,молодой, накормить, веселить
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