УМОЛЯЮ! Помогите!! Не знаю как решить!!! Отдаю последние баллы (((( Упростите выраж??ние
Алгебра
УМОЛЯЮ! Помогите!! Не знаю как решить!!! Отдаю последние баллы (((( Упростите выраж??ние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 4yx / x^2 - y^2 / 4yx / x^2 - y ^2/ x^2y^2/ 2x^2 + 2y^2 = x^2y^2/(x+y)^2 + ( x-y)^2
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