Как вы думаете, зачем создаются художественные фильмы,посвящённые реальным людям и событиям если о них практически все рассказано в документально кино и в научно популярной литературе? выскажите свое мнение и аргументируйте ег...

Литература

Как вы думаете, зачем создаются художественные фильмы,посвящённые реальным людям и событиям если о них практически все рассказано в документально кино и в научно популярной литературе? выскажите свое мнение и аргументируйте его! Поммогиите! срооочно

Автор: Гость