Как вы думаете, зачем создаются художественные фильмы,посвящённые реальным людям и событиям если о них практически все рассказано в документально кино и в научно популярной литературе? выскажите свое мнение и аргументируйте ег...

Литература
Как вы думаете, зачем создаются художественные фильмы,посвящённые реальным людям и событиям если о них практически все рассказано в документально кино и в научно популярной литературе? выскажите свое мнение и аргументируйте его! Поммогиите! срооочно
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю что они создаются для того чтобы люди помнили и некогда не забыли героев
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