Название вида изоброжения, позволяющего подробно изучить небольшой по площади участок земной поверхности

География
Название вида изоброжения, позволяющего подробно изучить небольшой по площади участок земной поверхности
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Ареали,якісний фон,знаки і тд
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