Периметр прямоугольника 120 см. какие стороны могут быть у этого прямоугольника?

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Если обозначить одну из сторон прямоугольника за a, а другую за b, то периметр есть не что иное как 2*(a + b) 2*(a + b) = 120 a + b = 60 Получаем, что сумма сторон должны равняться 60, т.е. одна из сторон меняется от 0, не включая его, до 30 включительно, а вторая от 30 включительно, до 60, не включая. Если менять стороны в больших пределах, то они просто поменяются местами, т.е. прямоугольник перевернется.