Вася попрасил у родителей по25р за долг и получился 50 вася пошел потратил 45р осталось 5р вася стретил подругу подруга попросила 3р за долг остался 2р вася пошол отдал родителям по 1 остался долгов у васи 48р подруга отдала 3р...
Математика
Вася попрасил у родителей по25р за долг и получился 50 вася пошел потратил 45р осталось 5р вася стретил подругу подруга попросила 3р за долг остался 2р вася пошол отдал родителям по 1 остался долгов у васи 48р подруга отдала 3р вложив 48+3=51 откуда рубль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-1-1=48 (руб. ) - долг который ребёнок отдать родителям. 48-3=45 (руб. ) - сумма которую он потратил таким образом 3 рубля входят в основной долг, а именно 24 рубля состоят и 1,50 руб. + 22,50 руб. - долг перед мамой и 1,50 руб. + 22,50 руб. - долг перед папой следовательно когда друг отдаст 3 рубля, разделив их поровну между отцом и матерью по 1,50 руб. , он останется должен каждому по 22,50 руб. , что вместе составит 45 рублей, которые он ранее потратил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1) Почему Троекуров любя свою отдал её замуж за Верейского? 2) Почему Маша не воспо??ьзовалась предложением Дубровского? (Дубровский)
Английский язык
Математика
Разность двух четырёхзачных чисел равна 7. На сколько могут отличаться суммы цифр у этих чисел ? помогите
Русский язык