Вася попрасил у родителей по25р за долг и получился 50 вася пошел потратил 45р осталось 5р вася стретил подругу подруга попросила 3р за долг остался 2р вася пошол отдал родителям по 1 остался долгов у васи 48р подруга отдала 3р...

Гость: Гость:

50-1-1=48 (руб. ) - долг который ребёнок отдать родителям. 48-3=45 (руб. ) - сумма которую он потратил таким образом 3 рубля входят в основной долг, а именно 24 рубля состоят и 1,50 руб. + 22,50 руб. - долг перед мамой и 1,50 руб. + 22,50 руб. - долг перед папой следовательно когда друг отдаст 3 рубля, разделив их поровну между отцом и матерью по 1,50 руб. , он останется должен каждому по 22,50 руб. , что вместе составит 45 рублей, которые он ранее потратил.