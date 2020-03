опишите свою комнату. Нужно срочно!!!

Гость: Гость:

Описание комнаты I have got a big and cosy room on the first floor of our house. There is a big window with lace curtains in it, so my room is full of light. I spend a great deal of my time in this room: I do my homework, listen to music, read books and chat with my friends via the Internet. The wallpapers are white with light blue flowers. There is a poster of my favourite music band above my bed. There is also a round mirror hanging on the wall and a small table under it. In the mornings I do my hair in front of it. I also have a big desk with a table lamp on it. I do my homework at it and sometimes draw small pictures with colour pencils. I keep my workbooks and exercise books on the shelf above the desk. It is very convenient, as I have everything at hand while doing my homework. My bed is not big, but comfortable. I like reading in bed before going to sleep, so I have a wall bracket lamp on the wall. I have got a lot of books and there is a bookcase near my bed. У меня большая и уютная комната на втором этаже нашего дома. В ней большое окно с тюлевыми занавесками, поэтому моя комната полна света. Я провожу в своей комнате много времени: выполняю домашние задания, слушаю музыку, читаю книги и переписываюсь по Интернету со своими друзьями. Обои белые с голубыми цветами. Над моей кроватью висит плакат моей любимой музыкальной группы. Еще на стене висит круглое зеркало, и под ним стоит маленький столик. По утрам я перед ним причесываюсь. Также у меня есть большой письменный стол с настольной лампой. За ним я делаю домашнюю работу и иногда рисую картинки цветными карандашами. Свои учебники и тетради я храню на полке над столом. Это очень удобно, так как все под рукой, когда я делаю домашние задания. Моя кровать не большая, но удобная. Мне нравится читать в кровати перед сном, поэтому у меня на стене висит бра. У меня много книг, и возле кровати стоит книжный шкаф.