Отношение к Дубровскому как к главному герою.

Гость: Гость:

В основу повести легла история, рассказанная Пушкину Нащокиным, о бедном белорусском дворянине Островском. Он затеял тяжбу с богатым соседом, и хотя правда была на сторо­не Островского, его имение досталось богатому соседу, подку­пившему судей. И помещик Островский становится разбойни­ком и грабит богачей. Островский стал прототипом Владимира Дубровского. В восьмилетнем возрасте он был привезен в Петербург. Вос­питывался в Кадетском корпусе и был выпущен корнетом в гвардию. Он служил в одном из гвардейских пехотных пол­ков. Отец не щадил денег на его содержание. Владимир был расточителен, играл в карты, «позволял себе роскошные при­хоти», «входил в долги» и мечтал о богатой невесте. С отцом Владимир общался мало. Но ссора его отца, Андрея Гаврило­вича, с помещиком Троекуровым изменила его жизнь. Узнав о болезни отца, Владимир упрекал себя в преступном бездей­ствии. Мысль потерять отца терзала его сердце. Он даже ре­шил подать в отставку, если болезнь отца потребует его при­сутствия. Владимир нашел отца в тяжелом состоянии, узнал о его тяжбе с Троекуровым. Через несколько дней после при­езда сына Андрей Гаврилович умер. И Владимир решил ото­мстить Троекурову. Пробравшись в дом помещика в образе француза-учителя, наш герой познакомился с Машей Троекуровой. Через неко­торое время он в этой семье нашел любовь и уважение, и же­лание мстить исчезло. «Все любили молодого учителя. Ки­рилла Петрович — за его смелое проворство на охоте, Мария Кирилловна — за усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и щедрость». Дубровский очень ранимый человек с пылким сердцем и доброй душой. Он с любовью и заботой относится к своему отцу, к родному дому, к домашним и слугам. Он нежно и преданно любит Машу. Даже прощает своего соперника, князя Верейского. Чувство любви и собственного достоинства спа­сает его от разрушительной силы ненависти и безумства мщения. Владимир был смелым, умным, находчивым, решительным, благородным. Чувство мести не взяло верх над его добротой, щедростью, благородством. Поджигая свой дом, Владимир ве­лел двери оставить открытыми, чтобы люди, оставшиеся в доме, могли спастись. Даже став разбойником и занимаясь грабе­жами, он пользовался уважением простых людей и других помещиков. «Это странно, — говорит генерал вдове Анне Глобовой, — я слыхал, Дубровский нападает не на всякого, и в убийствах ник­то его не обвиняет... Он сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». «О, как должен я ненавидеть того — но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти». Владимир Дубровский под влиянием некоторых обстоятельств и людей изменился: на­учился любить и прощать, уважать себя и других. Именно это и вызывает уважение в главном герое.