1) Почему Троекуров любя свою отдал её замуж за Верейского? 2) Почему Маша не воспо??ьзовалась предложением Дубровского? (Дубровский)

Литература
1) Почему Троекуров любя свою отдал её замуж за Верейского? 2) Почему Маша не воспо??ьзовалась предложением Дубровского? (Дубровский)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Так как отец хотел отдать Машу за богатого человека, и иметь с этого большие деньги. 2. Так как пришёл он ей на помощь только после того, как она стала женой другого, и побоясь Бога, не сбежала вместе с Дубровским от своего мужа
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