1) Почему Троекуров любя свою отдал её замуж за Верейского? 2) Почему Маша не воспо??ьзовалась предложением Дубровского? (Дубровский)

Гость: Гость:

1. Так как отец хотел отдать Машу за богатого человека, и иметь с этого большие деньги. 2. Так как пришёл он ей на помощь только после того, как она стала женой другого, и побоясь Бога, не сбежала вместе с Дубровским от своего мужа