73:8 36:7 81:20 61:30 2:9 79:8 41:7 99:20 89:30 7:8 деление с остатком :(
Математика
73:8 36:7 81:20 61:30 2:9 79:8 41:7 99:20 89:30 7:8 деление с остатком :(
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Гость:
Я сфоткал хорошо видно
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