Придумать сказку в восточном стиле. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

В одной арабской стране на Востоке был падишах . Суров , грозен и ужасен с виду . Очень жадный желел даже 1 монету для крепостных слуг . Не кто не любил его . И жил тогда в лесу бедный мальчик одежды у него совсем не было ходил каждый день в лахмотьях еды ему не было голодал ночями днями . Однажды утром он увидел как падишах шёл на охоту со своими предворными слугами . у них было много оружий стрел и луков испугался он и спрятался в кустах . Вдруг падишах увидел как по траве ползёт змея и сражу же похвастался : " Я буду ходить с красивым ремнём на поясе из змеиный кожи " !!!!! . поймал змею и заточил старой пещере . горько заплакал мальчик жалко ему было змею как вдруг пошёл он в пещеру и увидел змею . мальчик говорит " как мне тебя спасти дороная змеюшка не как не смогу тебе помочь " ! и Змея ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ ему говорит " не волнуйся я из любой ситуации могу освободится потому что я не простая а волшебная "! " раз ты спохваттился за меня я тебе помогу - сказала змея , ступай домой ! . вернулся мальчик у него не дом а дворец не стол который разволился а красивый с заточил старой птол сделанный из золота и украшенный дрогоценными камнями еды много что и конца не видать . в один день увидел он богатство обычного бедного мальчика и поймал и велел его казнить ! но он помилует если он скаже откуда у него такие богатства он ничего не сказал падишаху а змея выбралась из клетки и сказала что этао она сделала его богтым ! . захотелось падишаху много золота и он сказал если ты мне не дашь кучи золота то я отрублю голову этому поршивому мальчишке ! и стало много золота падать с не много много что даже дворца падишаха не хватило падали золотые стулья короны одежды много много и вдруг начали падать золотые острые мечи и по голове падишаха и умер падишах и не кто не видел его с тех времён !