Придумать сказку в восточном стиле. Заранее спасибо!

Литература
Придумать сказку в восточном стиле. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В  одной  арабской стране на Востоке был падишах  .  Суров  , грозен и ужасен с виду .  Очень жадный  желел даже 1 монету для крепостных слуг .  Не кто не любил его . И жил тогда    в лесу бедный  мальчик одежды у него совсем не было ходил каждый день    в лахмотьях    еды ему не было голодал ночями днями . Однажды утром он увидел  как падишах    шёл  на охоту со своими предворными слугами . у них было много оружий стрел и луков  испугался он и спрятался в кустах .  Вдруг   падишах увидел как по траве ползёт  змея и сражу же похвастался :  "  Я буду ходить с красивым ремнём   на поясе из змеиный кожи  " !!!!!   .  поймал змею и  заточил  старой пещере  .  горько заплакал мальчик жалко ему было змею     как вдруг пошёл он в пещеру  и увидел змею    .  мальчик говорит  " как мне тебя спасти дороная змеюшка не как не смогу тебе помочь   " !   и Змея ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ ему говорит  " не волнуйся  я из любой  ситуации могу освободится    потому что    я не простая  а волшебная "!  "   раз ты спохваттился за меня    я тебе помогу - сказала змея    ,   ступай домой !   .  вернулся мальчик  у него не дом а дворец   не стол   который разволился    а красивый с заточил  старой птол   сделанный из золота и украшенный дрогоценными камнями    еды   много что и конца не видать  .   в один день увидел    он богатство обычного бедного мальчика и поймал и велел его казнить    ! но  он помилует если он скаже откуда у него такие богатства он ничего не сказал  падишаху   а змея выбралась из клетки и сказала что этао она сделала его богтым ! .   захотелось   падишаху много золота и он сказал если ты мне не дашь  кучи золота то я отрублю голову  этому поршивому мальчишке  !  и стало много золота падать с не много много что даже дворца падишаха не хватило падали золотые стулья короны    одежды много много и вдруг начали падать золотые  острые мечи  и по голове   падишаха и умер падишах и не кто не видел его с тех времён !
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