Сочиненеие на тему природа осенью по плану 1)описание поля, леса 2) описание дере??ни(образно) 3) речка, вокруг речки(речка возле деревни)(образно) 4)люди лети и их работа 5) дикие и домашние животные 6) птицы очень н...

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Сочиненеие на тему природа осенью по плану 1)описание поля, леса 2) описание дере??ни(образно) 3) речка, вокруг речки(речка возле деревни)(образно) 4)люди лети и их работа 5) дикие и домашние животные 6) птицы очень надо 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          Поле осенью очень красиво. Лес стал разных цветов : красный, желтый, оранжевый. Некоторые деревья остались зелёными. А поле стало желтоватого, золотого оттенка.           В деревне стало холодать. Некоторые дома покосились от ветра.           Река начала замерзать. Лягушки спрятались в ил. Рыбы опустились на дно.           Местные жители уже собрали урожай. Люди стали запасаться на зиму.           Куры уже почти не несутся. Жители стали реже доить коров. Собаки чаще сидят в будках, а все насекомые по прятались. Зайцы стали белыми, а белки серыми.           Птицы оставили гнёзда и полетели на юг, а сюда прилетели снегири и синицы. 
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