Из городов А и В навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Двигаясь без ??становок с постоянной скоростью, они встретились через 20 часов после выхода. Сколько времени затратил на прохождение пути АВ первый поезд, есл...

Математика

Из городов А и В навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Двигаясь без ??становок с постоянной скоростью, они встретились через 20 часов после выхода. Сколько времени затратил на прохождение пути АВ первый поезд, если он прибыл в пункт В на 9 часов позже, чем второй?

Автор: Гость