Из городов А и В навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Двигаясь без ??становок с постоянной скоростью, они встретились через 20 часов после выхода. Сколько времени затратил на прохождение пути АВ первый поезд, есл...
Математика
Из городов А и В навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Двигаясь без ??становок с постоянной скоростью, они встретились через 20 часов после выхода. Сколько времени затратил на прохождение пути АВ первый поезд, если он прибыл в пункт В на 9 часов позже, чем второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20-9= 11 ч 2) 11/2=5,5 ч-ехал второй поезд 3) 20-5,5= 14,5 ч- ехал первый
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Литература