При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжением 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом.Чему равна при этом сила тока в цепи?

Физика

При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжением 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом.Чему равна при этом сила тока в цепи?

Автор: Гость