При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжением 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом.Чему равна при этом сила тока в цепи?
Физика
При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжением 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом.Чему равна при этом сила тока в цепи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=12 В I=U/R; R=0,6 Ом I= 12/0,6=20 A ________ I-?
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